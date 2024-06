Per il Villafranca Festival il concerto "Canto Libero - Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol"

Torna di nuovo a Villafranca di Verona "Canto Libero", uno degli spettacoli più acclamati da anni nei teatri italiani. Non un semplice concerto ma un grande spettacolo, curato nei minimi particolari, che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol – Battisti. Un tuffo nelle canzoni più belle del mitico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 musicisti straordinari che portano avanti questo comune progetto con grande determinazione. Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l’Italia, a fine 2015 arriva un grande riconoscimento del loro valore artistico, ossia la partecipazione straordinaria – per la prima volta - di Mogol in persona, che dà la benedizione ufficiale allo spettacolo e che si ripeterà in altre occasioni.

«Mogol dopo un concerto ci ha detto: avete suonato esattamente come avrebbe voluto Battisti – racconta il frontman di Canto Libero – È stato uno dei più bei complimenti. Ha apprezzato gli arrangiamenti, ha capito che abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a tirare fuori tutta la musica che Lucio aveva dentro: il blues, il rock, il soul». Nato da un’idea di Fabio “Red” Rosso, la band propone uno spettacolo – sotto la direzione artistica di Giovanni Vianelli - che omaggia sì Battisti e Mogol, ma che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio dei due: “Canto Libero”, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare semplice copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale e facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che Battisti aveva.

La formazione

La voce di Fabio “Red” Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, i video di Francesco Termini e Giulio Ladini e gli eccezionali ingegneri del suono Ricky Carioti (fonico di Elisa e Gianna Nannini) e Jan Baruca rileggono “La canzone del sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu”, “E penso a te”... e gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni.

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita abituali.

Concerto organizzato da Eventi Verona in collaborazione con Good Vibrations.

Canto Libero / Locandina ufficio stampa EventiVerona Srl