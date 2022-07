CantiViandanti 2022: secondo incontro

Secondo appuntamento con CantiViandanti. Domenica 31 luglio, alle ore 6 (sì, del mattino – si parte puntuali), si parte dal capitello di Sant’Anna, sopra Tregnago (chiedendo la puntualità, meglio arrivare cinque minuti prima). Matteo Zenatti, cantante e arpista su strumenti storici, accompagnerà in un percorso, della durata complessiva circa due ore e mezzo, attorno al monte Garzon, girando attorno alla cima sotto l’ombra dei pini; bastano delle scarpe comode e un po’ d’acqua. Non ci sono salite o discese impegnative.

Durante il tragitto canterà e racconterà di una canso di Raimbaut de Vaqueiras, Guerra ni platz no son bos, dove Raimbaut si interroga sulla qualità del suo amore con una bella melodia sognante, adatta alle prime ore del mattino. È in provenzale e tutto viene tradotto. Non è richiesta una prenotazione obbligatoria.

Info al 347 9640311 o all’email a scrivi@matteozenatti.net.

Se minaccia pioggia nelle ore precedenti si cancella la passeggiata. Non viene posto un biglietto d’accesso, è gradita però una libera offerta.