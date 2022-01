Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

Per il mese di gennaio il palco de “Le Cantine de l’Arena” ospiterà diversi eventi multietnici, dove la world music la farà da padrona in tutti i sensi.

Il programma dei concerti nel fine settimana dal 7 al 9 gennaio 2022.

VENERDÌ 7 GENNAIO ore 22

LUCA ARTIOLI e La Banda Del Sur

(Musica Sudamericana)

LUCA ARTIOLI guitar, voice

OSVALDO TAGLIANI trombone, percussion

PIER BRIGO bass

MASSIMO PIZZANO drums

La Banda Del Sur nasce nel 2000 a Berlino nel mitico locale “El Sur”, dove musicisti sudamericani, spagnoli e italiani

suonano e si incontrano, dando vita a jam-session memorabili e grandi collaborazioni musicali. Luca Artioli, chitarrista

e cantante della scena musicale berlinese, nonché leader della Band, crea in questo contesto il suo personale cross-over

musicale che spazia dalla Rumba Flamenca ai ritmi coinvolgenti di Cuba e dell’America Latina fino alle nuove tendenze

brasiliane-bahiane del nord-est del Brasile.

SABATO 8 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare

del buon jazz in acustico.

DOMENICA 9 GENNAIO ore 19.30

THE DUCH JAZZ CONNECTION (Jazz)

Con il sostegno dell’Ambasciata e del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi.

ANGELO VERPLOEGEN (NL) flugelhorn

BAREND MIDDELHOFF (NL) tenor sax

MATTEO ALFONSO (IT) piano

PAOLO BENEDETTINI (IT) double bass

JOOST KESSELAAR (NL) drums

"The Dutch Jazz Connection" è un'iniziativa realizzata dal sassofonista Barend Middelhoff per creare una rete proficua e continuativa fra i principali musicisti jazz olandesi e italiani. L'asse portante del progetto, infatti, consta nell'offrire la possibilità di svolgere attività concertistiche e masterclass, considerate opportunità rilevanti per scambiare e condividere conoscenze ed esperienze musicali. Oltre al repertorio jazz internazionale esistente, l'accento è posto su vari compositori olandesi e italiani.

Informazioni e contatti

Web: www.lecantine-arena.com