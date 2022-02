Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

“Se ami qualcuno portalo a Verona” è lo slogan della manifestazione Verona In Love organizzata nella nostra città, durante la settimana di San Valentino. E aggiungiamo “Se ami qualcuno, la buona cucina e la musica dal vivo...portalo a Le Cantine de l’Arena – Music Brasserie”, dove prosegue alla grande la nostra programmazione musicale.

Il programma dei concerti nel fine settimana dal 4 al 6 febbraio 2022:

VENERDÌ 4 FEBBRAIO ore 22

EVEQUARTETT

(Quartetto d'Archi Rock)

EUGJEN GARJOLA violin

violin AUGUSTO PARMA violin

violin EVA IMPELLIZZERI viola

viola SILVIA DAL PAOS cello

Arriva il metal rock di una cover band fuori dal comune! Niente effetti o elettronica. Evequartett omaggia i grandi successi rock, grunge e metal, dagli anni ’60 ad oggi, riarrangiati fedelmente per quartetto d’archi. Una straordinaria serata, piacevole ed emozionante, per un pubblico di ogni età.

SABATO 5 FEBBRAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC”

(Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

DOMENICA 6 FEBBRAIO ore 19.30

SCOTT HAMILTON QUARTET

(Jazz)

SCOTT HAMILTON sax

sax PAOLO BIRRO piano

piano ALDO ZUNINO double bass

double bass ALFRED KRAMER drums

Scott Hamilton da molti anni calca i migliori palcoscenici in tutto il mondo come leader del suo quartetto o a fianco di altri mostri sacri del jazz, passando dal lirismo di Ben Webster e la passionalità di John Coltrane. È interprete di una musica straordinariamente elegante, dal fraseggio e dal sound affascinanti, quello che già negli anni ‘70, quando la tendenza più diffusa era quella di sondare alternative sonore particolarmente aggressive, lo impose per la dolcezza del suo sassofono e l’immaginazione creativa.

