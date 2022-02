Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

Il programma dei concerti nel fine settimana dal 25 al 27 febbraio 2022 presso Le Cantine de l’Arena – Music Brasserie.

VENERDÌ 25 FEBBRAIO ore 22

BENGI SOUL TRIO (il cantante dei Ridillo alla ricerca del soul italiano) (Soul)

Daniele BENGI Benati voice, guitar, looper

Claudio SHIFFER Zanoni trumpet, voice, acoustic guitar

Emiliano PAT Paterlini piano, voice

Il cantante dei “Ridillo” si presenta in una “nuova versione”, con un elegante e aggiornato repertorio di canzoni degli anni ‘60, ‘70 e ’80. Il suo trio, con quell’anima tipicamente soul che lo contraddistingue, unisce brani della nostra tradizione a classici della Soul Music americana tradotti in italiano, in medley improbabili, ma curiosi e “appetitosi”.

SABATO 26 FEBBRAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

DOMENICA 27 FEBBRAIO ore 19.30

MAURICIO MELO TRIO feat. PEO ALFONSI (Musica brasiliana)

MAURÍCIO MELO drums

ANTONIO PASTORE piano

MATTEO VALLICELLA double bass, bass

Special guest: PEO ALFONSI guitar

Un viaggio nei diversi ritmi afro-brasiliani: dal samba al Xaxado, dalla Chacarera al Gnawa rivisitando i classici di Jobim, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, ma anche di compositori di Bahia, con i quali il band leader Mauricio Melo ha avuto modo di collaborare”. Ospite della serata Peo Alfonsi, chitarrista da sempre orientato verso il jazz e le sonorità della musica popolare.

