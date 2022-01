Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

Per il mese di gennaio il palco de “Le Cantine de l’Arena” ospiterà diversi eventi multietnici, dove la world music la farà da padrona in tutti i sensi.

Il programma dei concerti nel fine settimana dal 21 al 23 gennaio 2022:

VENERDÌ 21 GENNAIO ore 22

ANDREA CHIMENTI (Vrec D'autore)

Presentazione del nuovo album “Il Deserto La Notte Il Mare”

ANDREA CHIMENTI voice, guitar, piano

CRISTIANO ROVERSI bass, keyboards

FRANCESCO CAPPIOTTI guitars

S’intitola “Il Deserto La Notte Il Mare” il nuovo lavoro di Andrea Chimenti uscito lo scorso 5 novembre 2021 su CD/LP. L’ex voce dei Moda torna così sulle scene musicali con materiale inedito a 6 anni dall’album “Yuri” (2015). “Una grande carriera da solista fatta di dischi sempre colti e raffinati, oltre che di collaborazioni d’alto rango”.

SABATO 22 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

DOMENICA 23 GENNAIO ore 19.30

FARAÒ-CONTE-BIRRO

(Jazz)

MASSIMO FARAÒ piano

LORENZO CONTE double bass

PAOLO BIRRO drums

Massimo Faraò è forse il pianista italiano che vanta le più prestigiose collaborazioni con molti musicisti Americani che il jazz lo hanno innovato e reinventato, come Ron Carter, Nat Adderley, Ray Brown, Jimmy Cobb, solo per citarne alcuni. In questa occasione sarà accompagnato da Lorenzo Conte al basso (partner in numerosi concerti e incisioni con il batterista Bobby Durham) e Paolo Birro alla batteria (da non perdere questa nuova ed entusiasmante “versione” del grande pianista classico/jazz).

Informazioni e contatti

