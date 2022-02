Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

“Se ami qualcuno portalo a Verona” è lo slogan della manifestazione Verona In Love organizzata nella nostra città, durante la settimana di San Valentino. E aggiungiamo “Se ami qualcuno, la buona cucina e la musica dal vivo...portalo a Le Cantine de l’Arena – Music Brasserie”, dove prosegue alla grande la nostra programmazione musicale.

Il programma dei concerti nel fine settimana dal 18 al 20 febbraio 2022:

VENERDÌ 18 FEBBRAIO ore 22

MORBLUS “30 YEARS ON THE ROAD 1991-2021” (Blues)

ROBERTO MORBIOLI guitar, voice

STEFANO DALLAPORTA bass

SERGIO RATTI drums

Da oltre 30 anni MORBLUS trasmette un’esperienza indimenticabile e trascina il pubblico con la sua energia più di qualsiasi altra band nella scena Blues europea contemporanea. Lo spirito e l’anima di questa musica non si sente solo dal vivo, sul palco, ma anche nelle registrazioni, dove prevalgono brani originali scritti e arrangiati dal leader Roberto Morbioli.

SABATO 19 FEBBRAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

DOMENICA 20 FEBBRAIO ore 19.30

DIFFERENT SKIES (Jazz)

FULVIO SIGURTÀ trumpet

DARIO CARNOVALE piano

LORENZO CONTE double bass

ANDREA MICHELUTTI drums

Different Skies è un incontro, un viaggio espressivo che il trombettista Fulvio Sigurtà, il pianista Dario Carnovale, il contrabbassista Lorenzo Conte e il batterista Andrea Michelutti intraprendono per rileggere assieme le proprie composizioni originali senza tralasciare brani del grande repertorio Jazzistico internazionale.

Informazioni e contatti

