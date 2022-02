Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

“Se ami qualcuno portalo a Verona” è lo slogan della manifestazione Verona In Love organizzata nella nostra città, durante la settimana di San Valentino. E aggiungiamo “Se ami qualcuno, la buona cucina e la musica dal vivo...portalo a Le Cantine de l’Arena – Music Brasserie”, dove prosegue alla grande la nostra programmazione musicale.

Il programma dei concerti nel fine settimana dall'11 al 14 febbraio 2022:

VENERDÌ 11 FEBBRAIO ore 22

POVERI DI SODIO (AcoustiCartoons)

Michela ARUMI Aru voice, flute

Virginia VIRGY Canteri voice, percussion

Andrea CUK Lucchi voice, bass

Davide DADO Moschini voice, guitar

Matteo MATTHEW Favalli piano

Alberto GRISU Grisi drums, voice

Per la prima volta in “sestetto” tornano su questo palcoscenico i “Poveri di Sodio”, una delle più famose Cartoon Band in Italia. Allo storico gruppo infatti si unisce la splendida voce di Virginia Canteri, in un nostalgico ma spettacolare viaggio nel tempo con le più belle e famose sigle dei Cartoni Animati e dei telefilm degli anni ’80.

SABATO 12 FEBBRAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

DOMENICA 13 FEBBRAIO ore 19.30

GYPSY STRIKE & LINDA NORDIO (Gypsy, Jazz Manouche)

LINDA NORDIO voice

MARTINO SALVO guitar

PAOLO MASON guitar

MARTINO DE FRANCESCHI double bass

Dalla musica di Django Reinhardt al Gypsy Jazz contemporaneo. Un affascinante itinerario che parte dallo swing anni ‘30 per raggiungere gli standard americani ed europei più moderni, rivisti in chiave manouche. Ospite della serata la cantante jazz Linda Nordio.

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO ore 20

SAN VALENTINO WITH LOVE SONGS (Jazz)

Love songs di sottofondo alla cena di San Valentino in chiave jazz e in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla serata dedicata all’amore con dell’ottima musica dal vivo.

Informazioni e contatti

Web: www.lecantine-arena.com