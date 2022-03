Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti in programma nel fine settimana

Ultimo mese di programmazione musicale stagionale a “Le Cantine de l’Arena–Music Brasserie”. Il programma dei concerti nel fine settimana dall'1 al 3 aprile 2022.

VENERDÌ 1 APRILE ore 22

STEFANO ZABEO (Blues)

STEFANO ZABEO guitar, voice

guitar, voice STEFANO STELLA guitar

guitar MICHELE BORSOI piano

piano MASSIMO FANTINELLI bass

bass VINCENZO BARATTIN drums

Stefano Zabeo fa parte sicuramente di quella ristretta cerchia di musicisti italiani che hanno cominciato a fare blues ancora quando ben pochi conoscevano questo genere, almeno qui da noi. Una instancabile attività condotta negli anni con il suo amico d’infanzia Guido Toffoletti gli conquista fama in ambito nazionale. Ciò che i due combinarono assieme sia discograficamente che live e in televisione è molto noto, come pure lo è il lungo elenco di strepitosi musicisti internazionali con cui lavorarono (James Cotton, Mick Taylor, Paul Jones, Jorma Kaukonen, James Burton, solo per nominarne alcuni).

SABATO 2 APRILE ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

DOMENICA 3 APRILE ore 19.30

CHAMPIAN FULTON TRIO (Jazz)

CHAMPIAN FULTON piano, voice

piano, voice LORENZO CONTE double bass

double bass JORIS DUDLI drums

Nata in Oklahoma, la cantante e pianista Champian Fulton è considerata una delle più talentuose musiciste della sua generazione. Pilastro della vibrante scena jazz di New York, si è esibita con personalità come Lou Donaldson, Frank Wess, Scott Hamilton, Buster Williams e Louis Hayes. Il suo stile altalenante e le sue esibizioni carismatiche l’hanno resa custode dell’eredità del Jazz. Concerto da non perdere!

