Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti dall'8 al 13 novembre 2022

È iniziata con grande entusiasmo la nuova stagione musicale nella Music Brasserie de Le Cantine de l’Arena. Una proposta musicale trasversale e variegata capace di venire incontro al gusto di tutti, in grado di coinvolgere e convogliare, sotto la bandiera della musica di qualità, non solo esperti e “addetti ai lavori”.

Il programma

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE ore 21. “Winter Jazz Festival”. DUDLI - BONACCORSO - RONEY JR. – STORF special QUARTET (Jazz)

WALLACE RONEY JR. trumpet

GREGOR STORF sax

ROSARIO BONACCORSO double bass

JORIS DUDLI drums

Un quartetto internazionale composto da due giovanissimi e sensazionali “high-flyer” in prima fila, e da due veterani del jazz al comando di questo gruppo pulsante, emozionante, lirico e creativo. Dudli e Bonaccorso si sono dimostrati negli anni band-leader di successo e apprezzati compositori alla guida dei loro gruppi e in oltre 40 anni di carriera, sideman di livello al fianco di tante star e leggende del jazz. In questo progetto mettono in luce due giovani astri nascenti: il sassofonista austriaco Gregor Storf e il trombettista americano “figlio d ?arte” Wallace Roney Jr. Da non perdere!

VENERDÌ 11 NOVEMBRE ore 22 - CRASH (Funky, Soul, R&B)

LUCA BRIGHI voice

MICHELE BONIVENTO Hammond organ, keyboards

ANDREA TARAVELLI bass

FRANCESCO INVERNO drums

Il cantante Luca Brighi e il produttore-tastierista Michele Bonivento presentano il loro nuovo album “Crash” in collaborazione con l'etichetta discografica EPOPS. Caratterizzato dalla potente e intensa voce di Luca Brighi, dallo stile ritmico di Michele Bonivento all'organo Hammond e tastiere e supportato dalla inarrestabile pulsazione di Andrea Taravelli al basso e Francesco Inverno alla batteria, “Crash” si ispira alla classe degli intramontabili artisti dell'epoca motown come al piùverace R&B.

SABATO 12 NOVEMBRE ore 20 - RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 13 NOVEMBRE ore 19.30 - SHARÓN CLARK italian quartet (Jazz)

SHARÓN CLARK voice

DANIELE GORGONE piano

MARCO PICCIRILLO double bass

GAETANO FASANO drums

Sharón Clark con la sua meravigliosa e incomparabile voce è stata apprezzata da figure storiche del jazz americano come Aretha Franklin, Cassandra Wilson, Buster Williams. Il suo repertorio è composto da standard del jazz tra cui alcune perle di Burth Bucharach, Ethel Ennis e Nat King Cole, per un concerto che si preannuncia pieno di accattivanti armonie e carico di swing. Ad accompagnarla nel suo primo tour italiano il trio del pianista Daniele Gorgone con Marco Piccirillo al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: