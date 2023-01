Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nel fine settimana dal 6 all'8 gennaio 2023

Ogni weekend si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

Il programma

VENERDÌ 6 GENNAIO ore 22

BestOff ( Pop, World Music, Folk)

SAMUELE ROSSIN voice, guitar

MATTEO VALLICELLA bass, back vocals

MAX AVESANI drums, back vocals

I BestOff nascono come progetto acustico, per unire un linguaggio semplice ma ricercato, mescolando cantautorato, folk, urban, world music e pop, curando arrangiamenti eleganti e d'impatto. La loro musica è plasmata dalle influenze di Sting, Bob Marley, John Mayer, Paul Simon, Lucio Battisti, Niccolò Fabi, Pino Daniele, Lucio Dalla e tantissimi altri. Si esibiranno live in power trio molto più “vivace”, con una scaletta variante nel tempo e nello spazio, prendendosi la libertà di interpretare e talvolta stravolgere le versioni originali.

SABATO 7 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 8 GENNAIO ore 19.30

STORYVILLE JAZZ BAND “New Orleans Today”

(Jazz)

GIORGIA GALLO voice, bass drum

MARCO PASETTO clarinet, sax

SANDRO GILIOLI trumpet

GIORDANO BRUNO TEDESCHI trombone

RENATO BONATO banjo

MARIO CRACCO bass tuba

GINO GOZZI drums

Chiudiamo le festività natalizie e la prima parte di programmazione musicale con l’affermata Storyville Jazz Band, ritenuta una delle più prestigiose formazioni di jazz tradizionale in Italia. Ormai di casa a “Le Cantine de l’Arena”, per questo annuale appuntamento propone un repertorio che spazierà dai classici di Bessie Mith allo stile New Orleans dei contemporanei Tuba Skinny.

Informazioni al pubblico e prenotazioni:

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

www.lecantine-arena.com

Storyville - foto via Ufficio Stampa Cantine de l'Arena. 2023