Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nella fine settimana dal 3 al 5 marzo 2023

Gli appuntamenti musicali proseguono nel fine settimana. La formula non è cambiata: ogni weekend si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

Il programma

VENERDÌ 3 MARZO ore 22

Rassegna Vrec D'autore. GEOFFREY DE VAI “Respira il mio respiro”

LUCA PLOIA “Nato nel Medioevo”

GEOFFRE DE VAI voice

ZACK IL BIANCO acoustic guitar, back vocals

SIMONE MAZZONE acoustic guitar

LUCA PLOIA voice

MICHELE 'PONCIO' BELLERI acoustic guitar

MATTEO MANTOVANI acoustic guitar

Torna Vrec D’autore, la rassegna di musica d’autore promossa dall’etichetta discografica veronese. L’appuntamento vede due artisti d’eccezione condividere il palco de Le Cantine de L’Arena: Geoffrey De Vai e Luca Ploia. Geoffrey De Vai (già voce degli Starry Eyes, Bluecaos e Rossomargot) è un cantautore italo-francese. Attivo tra Sanremo e Milano, dopo l’esordio con l’album “Delicante”, ha ultimato scrittura e registrazione del suo secondo album “Respira il mio respiro” durante la pandemia. Geoffrey è attualmente in tour in apertura ad alcune delle principali date de Le vibrazioni. A seguire lo splendido show del cantautore bresciano Luca Ploia per presentare il suo ultimo lavoro “Nato nel Medioevo”, che contiene tre nuovi brani live tra cui la cover “Eppur mi sono scordato di te” di Mogol/Battisti registrato al Teatro Romano durante l’ultima edizione del Verona Beat.

SABATO 4 MARZO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 5 MARZO ore 19.30

ZEN KITCHEN (Musica italiana in chiave Jazz)

CATERINA DAL ZEN voice

FABRIZIO SCRIVANO guitar

NICOLA MONTI double bass

SBIBU percussion

Caterina Dal Zen a diciannove anni inizia a cantare nell'ambito jazzistico con la storica band veronese “Original Perdido Jazz Band”. Nel 2013 nasce la “Royal Garden Jazz Band” in cui diviene da subito la cantante ufficiale. Il repertorio che presenterà questa sera con la formazione Zen Kitchen è formato da composizioni originali e brani di Gino Paoli, De Andrè, Lauzi, Califano, riarrangiati completamente.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: