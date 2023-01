Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nel fine settimana dal 27 al 29 gennaio 2023

Ogni weekend si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia. Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19.30 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz). Sabato, dalle ore 20, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico.

Il progrmma

VENERDÌ 27 GENNAIO ore 22

LEM & PICKNICKERS (Rockabilly)

SIMONE LEM MARCHI guitar, voice

NICHOLAS MURO MURARO guitar ritmica

FABIO BAFIO PRETTI double bass, back vocals

FAUSTO FUZ NEGRELLI drums

Il suono graffiante delle chitarre d’epoca, un lirone infuocato e una batteria scalcagnata sono gli ingredienti giusti per far girare il sound dei Lem & Picknickers (band mantovana attiva da 15 anni) e il loro caratteristico rockabilly puramente anni ’50. Brani originali, tre dischi alle spalle, e una ricerca molto accurata fra autori come Glenn Glen, Eddie Cochran, Carl Perkins, Johnny Cash e molti altri.

SABATO 28 GENNAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 29 GENNAIO ore 19.30

BLUE NIGHT ORGAN TRIO

(Jazz & More)

DAVIDE PALADIN guitar

GIULIO CAMPAGNOLO Hammond organ

MASSIMO COGO drums

Quante canzoni conosciamo che evocano la notte almeno nel titolo? Il sound più tipico dell’Organ Trio, questa sera, si dedica alle suggestioni del calar del sole, alle sue migliaia di occhi che si accendono quando il buio ci circonda, alle sue ombre, a noi, alla Notte e alla Musica. Buon ascolto!

