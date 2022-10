Musica live alle Cantine de l’Arena: c'è anche Jim Snidero. Il programma dei concerti dal 25 al 30 ottobre 2022

Terzo appuntamento martedì 25 ottobre con il “Winter Jazz Festival” di Verona. Questa sera il palco de Le Cantine de l’Arena ospita il Jim Snidero 4et. Jim Snidero non ha bisogno di presentazioni, tanto è il suo contributo al mondo del jazz. Sassofonista newyorkese dal suono e della tecnica formidabile, per molto tempo lontano volutamente dalle scene, è fra i migliori interpreti del nuovo jazz americano. Recentemente infatti è stato recensito con un voto a 5 stelle da Downbeat Magazine e definito come un musicista dotato di “incredibile abilità e delicata musicalità”.

In questo tour europeo presenta il suo ultimo lavoro Live at The Deer Head Inn, registrato durante la pandemia. Una raccolta di classici famosissimi, che in un momento storico così delicato diventa un vero inno alla vita, al jazz e alla musica live in generale. Prossimo appuntamento del “Winter Jazz Festival” martedì 8 novembre ore 21.00 con “Wallace Roney Jr. - Gregor Storf - Rosario Bonaccorso - Joris Dudli Special Quartet”

Martedì 25 ottobre (ore 21) il “Winter Jazz Festival” ospita il quartetto europeo di Jim Snidero. Venerdì 28 ottobre (ore 22) Sugarpie & The Candymen presentano il nuovo progetto discografico “Something’s Cookin’” . Sabato 29 ottobre, dalle ore 20, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”. Domenica 30 ottobre (ore 19.30) l’aperitivo è con la voce carismatica di Kicca Andriollo e il nuovo album “Call me sugar”.

Il programma

Martedì 25 ottobre ore 21

“Winter Jazz Festival”

JIM SNIDERO 4et

(Jazz)

Tappa obbligata a Le Cantine de l'Arena per il tour europeo di Jim Snidero, sassofonista newjorkese dal suono e della tecnica formidabile, uno dei migliori interpreti dell'odierno jazz americano. Accompagnato da musicisti molto riconosciuti sulla scena jazz internazionale, ossia Pietro Lussu al piano, Paolo Benedettini al basso, Rick Hollander alla batteria, presenta il suo ultimo lavoro Live at The Deer Head Inn, registrato durante la pandemia.

Venerdì 28 ottobre, ore 22

SUGARPIE & THE CANDYMEN

(Modern Swing)

Il quintetto, ben conosciuto dal pubblico della Brasserie, si è esibito in una varietà di occasioni sia in Italia che all’estero, riscuotendo sempre successo ed apprezzamento per l’eleganza e l’originalità della proposta, ossia classici del rock e pop, mescolati a brani originali, con arrangiamenti curati per ricreare le atmosfere retrò dei club anni ’30.

In questo concerto Miss Sugarpie Lara Ferrari, con i fedelissimi Candymen Jacopo Delfini (chitarra gipsy), Renato Podestà (chitarra, banjo), Alessandro Cassani (contrabbasso), Roberto Lupo (batteria), presenta il nuovo progetto discografico “Something’s Cookin’” in cui vengono rievocati i mondi del Soul e del Blues elettrico.

Sabato 29 ottobre, ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC”

Sottofondo live di ottima musica “jazz-lounge” per un aperitivo, per la cena o semplicemente per la voglia di ascoltare del buon jazz in acustico.

Domenica 30 ottobre, ore 19.30

KICCA ANDRIOLLO "Call Me Sugar"

(Soul, Funky, Ska)

Di base a Parigi, Kicca con il pianista ed organista Oscar Marchioni scrive brani travolgenti che ci immergono negli universi sonori della soul, del funky e dello ska. La sua voce, cosi atipica ed espressiva, il suo carisma, e la magia di una complicità naturale con i suoi musicisti le permettono di esprimere una grande energia sul palco. Stasera, accompagnata dal suo complice Oscar Marchioni (tastiere), Nicola Tamiozzo (chitarra elettrica), Filippo Rinaldi (basso) e Alessandro Lupatin (batteria) canta il nuovo album “Call Me Sugar” uscito a settembre 2022.

