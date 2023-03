Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nel fine settimana dal 24 al 26 marzo 2023

Gli appuntamenti musicali proseguono nel fine settimana. La formula non è cambiata: ogni weekend si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

Il programma

VENERDÌ 24 MARZO ore 22

3S AMIS (World Music)

BRUNA SARDO voice

SAM LORENZINI acoustic guitar, loop, back vocals

ALBERTO DE GRANDIS drums, percussioni, back vocals

Musiche latin jazz, balcaniche ed ebraiche. Tornano live su questo palco i 3S Amis, trio veronese nato nel 2010 con la volontà di esplorare e condividere la ricchezza della musica proveniente dalle più disparate zone del mondo. L’obiettivo è coinvolgere l’ascoltatore in un viaggio sonoro caratterizzato da influenze multietniche, attraverso la suadente voce di Bruna Sardo.

SABATO 25 MARZO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 26 MARZO ore 19.30

L.A. JONES Blues-Tet feat. Adrianna Marie & Vincenzo Barattin (Blues)

L. A. JONES voice, guitar

ADRIANNA MARIE voice, bass

GIOVANNI MASIERO sax

VINCENZO BARATTIN drums

L.A. Jones è un chitarrista dalla tecnica superiore, affinata nel corso di 40 anni di carriera sui palchi blues di tutto il mondo. Il suo stile attinge a piene mani da quelli di Buddy Guy e Albert King, suo idolo di sempre, ma anche dall’esperienza maturata suonando al fianco di vere leggende blues. Con lui, sul palco e nella vita, la sofisticata e sensuale Adrianna Marie al basso e voce. Insieme sono in grado di far compenetrare jazz e blues, proponendo brani originali e cover in una grande varietà di ritmi blues, texas shuffles, west coast swing e jump blues.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: