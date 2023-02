Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nel fine settimana dal 17 al 19 febbraio 2023

Ogni weekend si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

VENERDÌ 17 FEBBRAIO ore 22

LUCA OLIVIERI

“FROM MEMPHIS TO NASHVILLE - The history of Rock&Roll and Country Music” (Rock&Roll, Country Music)

LUCA OLIVIERI voice, electric guitar

SILVIA ZANIBONI acoustic guitar, back vocals

GERRY ZANSAVIO pedal steel

MICHELE DALLAMAGNANA bass

FILIPPO DALLAMAGNANA drums

Un concerto che accompagnerà il pubblico in un viaggio da Memphis a Nashville attraverso la storia del Rock'n Roll e della Country Music. Non mancheranno gli omaggi ad Elvis Presley e i virtuosismi chitarristici che caratterizzano gli show di Luca Olivieri.

SABATO 18 FEBBRAIO ore 20

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 19 FEBBRAIO ore 19.30

LEROY EMMANUEL International Soul-Brother (Funky, R&B, Soul)

LEROY EMMANUEL voice, guitar

GIANPAOLO RINALDI piano

ANDREA TOMBESI basso

VINCENZO BARATTIN drums

Torna su questo palcoscenico Leroy Emmanuel, vera leggenda del funky-soul internazionale. Carismatico sessionman e bandleader esponente della Motown Music, nel 2010 dà vita con il batterista Vincenzo Barattin al progetto LEROY EMMANUEL International Soul-Brother. È l’inizio di una serie di concerti dal successo clamoroso nei principali locali e festival d’Italia, tanto che, nel 2013, in occasione di uno straordinario concerto presso “Le Cantine de l’Arena” di Verona, la band incide “LIVE” il primo CD che Leroy registra a proprio nome in tutta la sua carriera.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: