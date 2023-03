Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nel fine settimana dal 10 al 12 marzo 2023

Gli appuntamenti musicali proseguono nel fine settimana. La formula non è cambiata: ogni weekend si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

VENERDÌ 10 MARZO ore 22. THE MATT PROJECT (Funk, Soul, Reggae)

CARLO PODDIGHE guitar, bass, piano, vocals

KEVIN MAGLIOLO bass, guitar, vocals

MR. BREO drums, vocals

Avventurieri in bilico tra soul, funk e reggae, The Matt Project propongono energia e groove irresistibili. Internazionali per attitudine, influenze e ispirazioni, si sono esibiti svariate volte sia in tutta Europa, che a New York, spesso come headliner nel leggendario "The Bitter End". L’ultimo lavoro discografico è l’album autoprodotto “Overnight”, pubblicato in vinile nel dicembre 2020. Del 2022 i nuovi singoli "Nightride" e "India" usciti su tutti i portali digitali. In questo concerto una line up d'eccezione, con Kevin Magliolo in sostituzione del fratello Jury impegnato nel tour di Renato Zero.

SABATO 11 MARZO ore 20. RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 12 MARZO ore 19.30. STORYVILLE JAZZ BAND “BESSIE” (Jazz)

GIORGIA GALLO voice, bass drum

MARCO PASETTO clarinet, sax

SANDRO GILIOLI trumpet

GIORDANO BRUNO TEDESCHI trombone

RENATO BONATO banjo

MARIO CRACCO bass tuba

GINO GOZZI drums, washboard

La Storyville Jazz Band si presenta nel 2023 con un programma interamente dedicato all’“imperatrice del Blues”, alla più popolare cantante jazz e blues degli anni venti e trenta: Bessie Smith. Giorgia Gallo e la band interpreteranno alcuni classici della talentuosa artista americana, dai primi successi come “Down Hearted Blues” ai capolavori, come “Nobody Knows You When You're Down and Out”e “Blue Spirit Blues”. Gli arrangiamenti curati da Renato Bonato, testimoniano la continua ricerca della Storyville Jazz Band nei confronti del jazz e blues classico.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: