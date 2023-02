Musica live alle Cantine de l’Arena: il programma dei concerti nel fine settimana dal 10 al 12 febbraio 2023

Ogni weekend si può godere dell'energia della musica live e gustare i più autentici sapori delle Cantine, tra ricette della tradizione veneta e specialità alla griglia.

Il programma

VENERDÌ 10 FEBBRAIO ore 22. MEGANOIDI “Mescla Tour 2023” (Ska, Rock in speciale chiave acustica)

DAVIDE DI MUZIO voice

LUCA GUERCIO guitar

RICCARDO ARMENI bass

Riparte il MESCLA TOUR 2023 dei Meganoidi. Un febbraio speciale, un mini tour acustico da Verona a Potenza, per portare in diverse città italiane i loro numerosi successi, quella musica che da sempre è un insieme di influenze, una mescolanza di emozioni che contraddistingue la storica band genovese. In apertura LaPolveriera, folk rock band di Verona, prodotta da Omar Pedrini.

SABATO 11 FEBBRAIO ore 20. RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un duo/trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 12 FEBBRAIO ore 19.30. Stephanie Océan Ghizzoni “SE NON CANTO NON VIVO” (omaggio a Mia Martini)

STEPHANIE OCÉAN GHIZZONI voice

DANIELE ROTUNNO piano

MARCO PASETTO clarinet, soprano sax

special guest: ANNA PASETTO violin

Un vero e proprio viaggio nell’anima della regina indiscussa della musica italiana attraverso le canzoni, la vita, le gioie, i dolori e gli amori. Un progetto costruito sartorialmente sulle caratteristiche vocali della cantante blues Stephanie Océan Ghizzoni che, nella sua arte musicale e nel piglio di carisma e vitalità, ha una particolare affinità con il cantato e il vissuto di Mia Martini.

Informazioni al pubblico e prenotazioni: