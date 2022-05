Bike&Wine in occasione di "Cantine aperte" con degustazioni e laboratori del gusto

Un grande evento cicloturistico, un percorso in bicicletta di 50 km tra le colline moreniche e i vigneti di Lugana ed uno di 80 km dalla Lugana alla Valpolicella, per scoprire un territorio straordinariamente ricco di bellezze paesaggistiche, monumenti storici ed eccellenze enogastronomiche tra il lago di Garda, l’oasi naturalistica del Frassino, i vigneti di Lugana e della Valpolicella, le colline moreniche e antichi borghi.

Sabato 28 maggio si terrà la Bike&Wine Zenato Experience, l’evento organizzato da Zenato, l’azienda vitivinicola nota per la qualità dei suoi vini Lugana e dei rossi della Valpolicella, tra cui l’Amarone, all’interno di Cantine Aperte, l’evento nazionale organizzato dal Movimento del Turismo del Vino con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.

«Finalmente possiamo riaprire le porte della nostra Tenuta a Peschiera del Garda in occasione di Cantine Aperte – raccontano Alberto e Nadia Zenato -, una manifestazione a cui partecipiamo fin dalle prime edizioni, convinti di quanto sia importante promuovere e valorizzare il lavoro che sta dietro alle nostre etichette, l’amatissimo territorio da cui nascono i nostri vini e le eccellenze gastronomiche che fanno grande il nostro Paese nel mondo. E la bicicletta è un mezzo sostenibile, che ci permette di entrare in sintonia con la natura».

Testimonial dell’evento l’instancabile Loretta Pavan, ex imprenditrice che dopo aver sconfitto un tumore al seno, nel 2008 è salita in sella e da allora ha continuato a pedalare per sostenere il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vicenza e gli “Amici del Quinto Piano”. E proprio al progetto Spes (Servizio Piscologico Empatico Solidale) degli “Amici del Quinto Piano” andranno i proventi della manifestazione. Luogo di ritrovo della Bike&Wine Zenato XP è la Tenuta S. Cristina di Zenato a Peschiera del Garda da dove partiranno i due percorsi cicloturistici. Al rientro sono previste visite alla Cantina, banchi di degustazione dei vini Zenato, la visita alla mostra fotografica “Vino. Oltre il ritratto”. Sarà possibile anche prenotare la visita in barca alle mura della Fortezza di Peschiera del Garda, patrimonio Unesco, e una passeggiata alla scoperta dell’oasi faunistica Lago del Frassino. È necessaria l’iscrizione: https://www.zenato.it/it/zenato-experience.html.

Domenica 29 maggio la Tenuta Zenato aprirà le porte dalle ore 10 alle ore 18 ad amici e winelover e sarà possibile visitare i vigneti di Lugana, la barricaia, le grandi botti in cui affina l’Amarone, le Enoteche storiche e avere l’opportunità di degustare i pregiati vini dell’azienda. Preziosa occasione di conoscenza saranno i Laboratori del Gusto, riservati ad un numero massimo di partecipanti, in cui selezioni di volta in volta diverse dei vini più pregiati incontreranno prodotti di eccellenze del territorio. Degustazioni esclusive guidate dal sommelier Paolo Baraldi, accompagnato dall’enologo e dal produttore della specialità gastronomica.

Si assaggeranno “Le cozze Mitilla di Pellestrina, la perla nera della laguna” con il produttore Lorenzo Busetto, che, “stanco di vedere che il mondo delle cozze venisse bistrattato considerandole tutte uguali” decide di valorizzarle partendo dalla consapevolezza che il particolare appezzamento di mare in cui viene allevato e la grande esperienza maturata della famiglia le rende uniche.

"Macellai per vocazione" vedrà protagonista l’Antica macelleria Ballardini, da sempre impegnata a rispettare il benessere dell’animale, per cui “bio non è una moda, ma fa parte del nostro DNA”. Ed infine, "Non toccatemi il formaggio!” con l’affinatore Christian Butti, che racconterà una storia fatta di pascoli, persone e tempo.

Per info e iscrizioni: https://www.zenato.it/it/zenato-experience.html

tel. 045 7550300 – info@zenato.it

Il ricavato della giornata di domenica 29 maggio sarà devoluto alla missione in Guinea Bissau di Padre Michael Daniels.