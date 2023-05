Cantine aperte alla cantina Cesari

Cantina Cesari Vi aspetta domenica 28 maggio 2023 dalle 10 alle 18. In questo giorno dedicato a Cantine Aperte assaggeremo i grandi vini della Valpolicella e visiteremo insieme la cantina dall’impianto di pigiatura e fermentazione al fruttaio di appassimento delle preziose uve per l’Amarone e Recioto della Valpolicella.

Vini in degustazione, 25 euro a persona:

Valpolicella Doc Classico 2021

Mara Valpolicella Ripasso Doc Superiore 2020

Il Bosco Amarone della Valpolicella Docg Classico 2017

In abbinamento: salumi e formaggi locali al costo di 5 euro a persona. In caso di maltempo la degustazione si terrà in punto vendita. Si prega di prenotare, Via Progni 81, Fumane (Vr): hospitality.fumane@cesari.it - Whatsapp: 337 1542068.

Info: https://www.cesari.it.