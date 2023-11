Cantine aperte a San Martino

Sabato 11 Novembre e Domenica 12 Novembre 2023 aderiremo a San Martino in Cantina, la cantina sarà quindi aperta per condividere con i tantissimi appassionati la gioia del vino nuovo, delle ultime annate e di annate particolari per qualità come per i 3 Fradei, un vino da meditazione prodotto solo nelle annate migliori!

Ci saranno diverse visite guidate: sabato 11 alle 11 e alle 15, domenica 12 Novembre alle ore 10.30 e 15. Il prezzo è di 25 euro a persona. Puoi prenotare la tua visita inviando una mail a info@vogadorivini.it.

Web: www.vogadorivini.it