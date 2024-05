La storica cantina Monteci di Pescantina ospita l'evento "Cantine Aperte"

Domenica 26 maggio 2024 la storica cantina Monteci di Pescantina ospiterà Cantine Aperte, iniziativa promossa dal Movimento Turismo Vino per avvicinare appassionati e simpatizzanti del mondo del vino alle realtà produttive in un’atmosfera festosa e conviviale, combinando degustazioni e attività all’aria aperta, per tutti i gusti.

La manifestazione, intitolata "Una giornata da degustare", prevede programma davvero ricco:

i partecipanti potranno apprezzare i vini Monteci e visitare la cantina, scoprendo i segreti della fermentazione e dell’affinamento;

è previsto un percorso autoguidato in mountain bike elettrica tra le colline della Valpolicella, in collaborazione con Valpolicella E-Motion;

a chi desidera rilassarsi tra i filari, a diretto contatto con la natura, Monteci propone un’esperienza guidata da Donata Mennucci, operatrice shiatsu.

La giornata sarà animata da musica e dj set, angolo truccabimbi per i più piccoli e le proposte culinarie del foodtruck Cibarsi – Lessinia itinerante e della Gelateria California.

L’evento, a ingresso libero, si svolgerà dalle 11 alle 18. In caso di maltempo, sarà accolto dall’ampio salone di Cantina Monteci. È necessario prenotare le attività Bike Experience e Zen Stretching in Vigna tramite la pagina: https://www.monteci.shop/eventi/p/26-maggio-2024-cantine-aperte.