Cantine Aperte in Vendemmia a Corte San Mattia

L’estate 2022 ha messo a dura prova le capacità e la pazienza dei vignaioli della Valpolicella: dopo un periodo estremamente lungo di siccità ed alte temperature sono infine arrivate le piogge, abbondanti e talvolta turbolente. Portare l’uva in cantina non è stato mai scontato e per questo motivo a fine raccolto la voglia di festeggiare è tanta, a maggior ragione considerando il lungo periodo di stop agli eventi in cantina dovuto alla pandemia. Finalmente riaprono le porte della cantina più vicina al centro storico di Verona.

Domenica 2 ottobre 2022 Giovanni Ederle propone in degustazione i suoi vini abbinati ai prodotti di Corte San Mattia, l’agriturismo sulle Torricelle che produce anche olio, frutta, verdura, miele e formaggi di capra, tutto da agricoltura biologica certificata. La giornata inizierà alle 11 con degustazioni di vino ogni ora. A pranzo e a cena saranno attive le isole culinarie dove poter abbinare ai vini diversi piatti per tutti i gusti. In accompagnamento cisaranno 3 gruppi musicali: alle 12.30 inizieranno i “ Blake Lues and the Lakers” con un po’di swing e hot blues, alle 15 sarà la volta di “Silvia e gli Stregatti” e il loro jazz per grandi e piccini e in chiusura di giornata alle 18 suoneranno gli “Hot Teapots” con i loro blues e hot jazz travolgenti. Durante il giorno non rimarrà aperta la sola cantina: tutta l’azienda agricola sarà visitabile, soprattutto la stalla con le caprette per la gioia di tutti i bambini. Corte San Mattia si trova sulle Torricelle di Verona, a 1 km dal centro città.

L’agriturismo è gestito dai fratelli Camilla e Giovanni Ederle che, grazie all’aiuto di validi giovani collaboratori hanno avuto il riconoscimento di “Best of wine Tourism 2022” nella categoria ospitalità a Verona. L’agriturismo avviato dal padre Francesco, tra i primi aperti negli anni ’80 a Verona, offre oggi alloggio in camere e appartamenti e propone una cucina semplice legata al territorio e alle materie prime biologiche prodotte in azienda come vino Valpolicella, olio, miele, frutta e verdura. Dal 2020 grazie ad un progetto di Camilla è iniziato anche l’allevamento di capre Camosciate delle Alpi e la trasformazione del loro latte in formaggi. Le capre pascolano in Valdonega, a meno di 1 km da Ponte Pietra.

La cantina è raggiungibile a piedi attraverso il sentiero della Valdonega, in autobus linea 95 od in auto parcheggiando all’asilo di San Mattia. La prenotazione non è obbligatoria ma utile ad organizzare tutto al meglio. In caso di pioggia l’evento potrà essere cancellato e comunicato su Facebook.