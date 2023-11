San Martino in Cantina Monteci per un appuntamento in collaborazione con la Croce Rossa

Con l’arrivo dell’autunno torna in Cantina Monteci l’immancabile appuntamento San Martino in Cantina, promosso a livello nazionale dal Movimento Turismo Vino. Durante la giornata di domenica 12 novembre il salone di Cantina Monteci ospiterà attività per grandi e piccini immersi tra i colori dell’autunno. Durante l’evento sarà possibile visitare la Cantina e degustare i vini in mescita in abbinamento ai risotti e alle invitanti caldarroste di Riseria Ferron.

Per i più curiosi ci sarà la possibilità di mettere alla prova le proprie doti da degustatore con un Blind Tasting di vini rossi. La giornata sarà rallegrata da musica DJ set e tante attività anche per i più piccini organizzate dalla Croce Rossa Italiana – Comitato della Valpolicella, che allestirà un angolo trucca bimbi e tante sorprese per i piccoli ospiti Monteci. San Martino in Cantina Monteci sarà una giornata bella e buona: il ricavato verrà infatti devoluto alla Croce Rossa Italiana.

È possibile consultare il programma della giornata e riservare il proprio posto tramite il sito www.monteci.shop alla sezione “Eventi”.