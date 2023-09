A Peschiera del Garda la mostra "Cantare la luce" di Athos Faccincani 

Perché Cantare alla Luce? Abbiamo chiesto al Maestro Faccincani. «Ecco, il canto non è proprio il mio forte; a scuola la maestra mi invitata a non cantare: "Athos, con il tuo silenzio rendi comunque lode al Signore" mi diceva con dolcezza, ma la musica mi risuonava dentro e ben presto trovai un modo diverso per esprimerla: scoprii che al posto delle note potevo usare i colori e quella melodia che mi pervadeva si propagò alle mani e da lì su vecchi cartoni che furono le mie prime tele. Poi scoprii la luce e la melodia divenne completa, un’armonia che si sviluppa in un inno sempre nuovo, ogni giorno diverso, ma sempre un canto alla luce». Così il Maestro Athos Faccincani racconta la sua pittura, un canto che sarà protagonista dal 30 settembre fino a fine anno alla Palazzina Storica di Peschiera del Garda, con una grande mostra patrocinata dal Comune di Peschiera.

La libertà che Faccincani crea è proprio questa: cantando alla luce dialogare d'arte, in modo leggero, ma senza perdere di vista il rigore e la profondità, senza tralasciare un serio lavoro di ricerca, che accompagna ogni giorno l'azione. Infatti il suo creare genera una pittura di elevata espressività rigorosa, intensamente pronunciata, chiara, luminosa e dall'acume intellettuale introspettivo, un passaggio concreto e tangibile dell'alternarsi di giochi tra luci e ombre. Sapere, anche per un solo istante, che niente e nessuno potrà sottrargli la magia irripetibile di un sogno colorato e di un canto di luce.

Nativo di Peschiera del Garda, negli anni ‘70, dopo aver terminato gli studi fra Venezia e la Lombardia, l’artista si dedica con entusiasmo all’equitazione ed alla pratica della pittura. Partecipa al clima di impegno civile di quegli anni e l’impatto con la realtà sociale e i suoi problemi, il contatto con il mondo delle carceri, degli emarginati e della malavita, lo rendono un sostenitore di chi non ha voce. Così le sue tele, concentrate sull’enigma del sentimento umano con i suoi drammi e le sue contraddizioni, assumono colori melanconici e sofferti nel rappresentare figure intensamente espressive. Da questa ricerca nasce il ciclo di dipinti sulla “Follia delle attese” e sulla Resistenza.

Nel 1980, dopo una rigenerazione interiore, Faccincani si rivolge alla natura che ama nella sua totalità e che diventa il suo modello. Muta atteggiamento esistenziale e stilistico e crea immagini di chiara derivazione impressionista, dai colori puri e accesi, dove la luce e il sole, testimoniando gioia e serenità, concorrono al recupero dei valori interiori. Conosciuto e amato ormai anche oltreoceano, tra le sue ultime mostre citiamo quella tenutasi presso la Hyatt Gallery di Tokyo, la partecipazione all’Art Manege di Mosca, la personale a Madrid e nel Principato di Monaco. Innumerevoli anche i premi dei quali è stato insignito durante la sua quarantennale carriera, fra gli ultimi a Roma, come Personalità Europea 2008, ad Ischia il premio Ischia Friends 2010, a Napoli il Premio Albatros ed il Leone d’Argento al Narnia Festival nel 2020.

La mostra proseguirà fino al 31 dicembre 2023 con i seguenti orari:

dal martedì al venerdì 14.30 – 19

sabato e domenica 10 – 19

