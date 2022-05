Campus teatrale e musicale "Natura da favola"

Cercate un campus estivo per i vostri bambini? Fondazione Aida vi propone un campus a tema musicale e teatrale, rivolto ai ragazzi dai 5 ai 12 anni. Nella splendida cornice del parco del Giarol Grande, Alice Canovi e Annachiara Zanoli seguiranno i vostri bambini coinvolgendoli in attività a tema musicale e teatrale immersi nella natura. Ci divertiremo a mescolare e interpretare le fiabe più belle e famose che ci siano. Il pranzo sarà incluso nel prezzo. È attiva una promozione per chi si iscriverà entro il mese di maggio.

