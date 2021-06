I campus per bambini e adolescenti al festival "Gambe all'aria" a Villa Buri

Festival Gambe all'Aria: teatro, musica, laboratori e incontri dal 28 giugno al 24 luglio 2021 nel parco di Villa Buri. Bam!Bam!Teatro, Fucina Culturale Machiavelli e Mitmacher: tre associazioni culturali di professionisti del teatro per un mese di laboratori, spettacoli e concerti. Il Festival estivo Gambe all’Aria, fortemente voluto da tre realtà, BamBam Teatro, Fucina Culturale Machiavelli e Mitmacher Teatro, che da tempo lavorano nel campo della cultura, prevede la realizzazione di eventi e laboratori per tutti, con particolare attenzione ai giovani e ai piccoli. In particolare saranno proposti due Campus teatrali, uno per bambini e uno per giovani adolescenti e due Campus Musicali sempre suddivisi per fasce d’età, uno per bambini e uno per adolescenti.

A tutte le attività formative che si svolgeranno nella bellissima cornice di Villa Buri, valorizzando l'aspetto sostenibile e la natura che circonderà i partecipanti durante tutto il periodo del festival, si affianca anche una rassegna di teatro e musica con spettacoli teatrali e concerti. Il festival è stato organizzato grazie al contributo del Comune di Verona Assessorato alle Politiche Giovanili, Assessorato all'Istruzione e Servizi sociali e al sostegno di Fondazione Giorgio Zanotto.

Il primo sarà il campus di Teatro per ragazzi dagli 8 ai 15 anni a cura di Bam!Bam!Teatro dal 28 giugno al 9 luglio 2021 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Il campus sarà condotto da Lorenzo Bassotto e Antonella Carli - tecnico audio luci Claudio Modugno e avrà uno spettacolo finale venerdì 9 luglio alle ore 21. Saranno due settimane dedicate all’esplorazione del mondo del teatro e alla scoperta di come una semplice storia può trasformarsi in uno spettacolo teatrale. Il teatro è uno spazio magico dove il gioco, l'immaginazione, l'azione e soprattutto la relazione sono elementi che mescolati tra loro rendono possibili le piccole magie che sanno incantare gli spettatori.

Il secondo Campus di teatro sarà per i giovani dai 16 ai 21 anni a cura di Mitmacher Teatro, dal 5 al 16 luglio 2021 dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30 con restituzione finale venerdì 16 luglio alle ore 21.00. Il campus sarà condotto da Giovanna Scardoni e Stefano Scherini nei bellissimi spazi di Villa Buri costruiranno insieme ai partecipanti un testo, partendo da opere già scritte e integrandole con improvvisazioni, per arrivare a rappresentare un piccolo spettacolo. Si studieranno le tecniche espressive, l'uso del corpo, della voce, la gestione della parola, come affrontare un personaggio e dargli vita. Sperimenteranno insieme come far vivere le parole scritte! Soprattutto quanto il teatro sia lavoro di gruppo, quanto tutti siano fondamentali per la riuscita di una scena o dell'intero spettacolo.

Oltre ai Campus di Teatro ci saranno anche i Campus Musicali a cura di Fucina Culturale Machiavelli e Orchestra Machiavelli. Il primo sarà “La Sinfonia dei Giocattoli” per bambini dai 7 ai 12 anni da lunedì 12 luglio a venerdì 16 luglio ore 8.30-16.30. Il campus condotto da Stefano Soardo e Jessica Grossule vedrà i bambini mettersi in gioco all’aperto con un filo conduttore: la musica e il ritmo. Alternati a momenti di gioco, i bambini si cimenteranno nella lettura ritmica (secondo l’innovativo metodo Maletta basato su colori e forme), body percussion, campanelle, e sperimenteranno la sensazione di suonare all’interno di una vera orchestra all’interno della Sinfonia dei Giocattoli, di L. Mozart, accompagnati, per l’esecuzione finale venerdì 16 luglio alle ore 19.30, dal Quartetto d’archi di Orchestra Machiavelli.

Il secondo invece “School of Rock” è un campus per adolescenti dai 13 ai 19 anni dal 19 al 23 luglio 2021 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, con esecuzione finale venerdì 23 luglio. Il campus sarà condotto da Stefano Soardo e Nicola Rossin, è dedicato a chi ha iniziato anche da poco lo studio di uno strumento pop o del canto, e vuole avere l’occasione di mettersi in gioco all’interno di una vera e propria band, e prevede dei momenti di lavoro tecnico sugli strumenti (chitarra elettrica, chitarra acustica, basso, batteria, tastiera, insieme a docenti di esperienza) al fine di sperimentare un percorso di musica d’insieme. Il progetto della rock band metterà infatti i ragazzi a contatto con un linguaggio musicale di qualità, la band richiede dedizione e inter-dipendenza: dal lavoro di ciascuno ne deriva il risultato del gruppo. Rafforzando, così, le relazioni e creando grande soddisfazione. Il corso è l’ideale estensione di un progetto che da due anni prende vita all’interno di Casa di Deborah, progetto dedicato ai ragazzi in età adolescenziale, coordinato da Giuseppina Vellona per Famiglie per la Famiglia ONLUS.

Al termine di ogni campus è previsto un momento di restituzione finale che si svolgerà all’interno della rassegna di teatro e musica del Festival Gambe all’aria.

Durante il festival saranno rispettate tutte le norme anti-covid-19. Per tutte le informazioni: scrivere a gambeallariafestival@gmail.com - Telefonare al numero: 045 554 4712.

