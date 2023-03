Bussolengo ospita il campionato veronese di S-cianco organizzato dall’Associazione Giochi Antichi

Orario non disponibile

Quando Dal 02/04/2023 al 02/04/2023 Orario non disponibile

Farà tappa a Bussolengo domenica 2 aprile la seconda giornata della ventunesima edizione del campionato veronese di S-cianco, organizzato dall’Associazione Giochi Antichi. Un appuntamento con i giochi della tradizione che torna nelle piazze di Verona e provincia da marzo a fine giugno per far giocare e divertire appassionati e curiosi. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Verona, vedrà le diverse formazioni partecipanti confrontarsi nelle piazze. Dopo la prima giornata che si è svolta il 26 marzo a Verona, il campionato di S-cianco approda a Bussolengo in Piazza XXVI Aprile e prosegue secondo un calendario che tocca diversi paesi della provincia fino alle finali che si svolgeranno il 18 giugno a Verona, a Castel San Pietro.

Durante la presentazione della tappa bussolenghese del Campionato di S-cianco, il presidente dell'Associazione Giochi Antichi Giorgio Paolo Avigo, il consigliere Dario Avigo e il giocatore Francesco Sartori, hanno ricordato la presenza di molte squadre e tantissimi giocatori che si sfideranno durante tutto il torneo.

«Con piacere - sottolinea il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi - dopo alcuni anni riportiamo a Bussolengo una bella manifestazione come questa, legata alla tradizione. Lo S-cianco per molti di noi è un gioco che evoca ricordi d'infanzia e ci fa piacere poterlo rivivere in piazza e farlo scoprire anche a tanti giovani. Vi aspettiamo domenica per giocare insieme».

«Siamo lieti - sottolinea Massimo Girelli, assessore alle Manifestazioni e Promozione del territorio - di contribuire alla realizzazione di questo evento che celebra una tradizione ludica dal grande valore per il nostro territorio. Lo S-cianco appassiona tantissime persone e sono certo che domenica a Bussoleno sarà l’occasione per divertirci e avvicinare quante più persone alla magia dei giochi antichi, patrimonio da tutelare e valorizzare con iniziative come questa».

Il Gioco tradizionale, dichiarato patrimonio culturale immateriale dall’Unesco nel 2003 anche per la sua capacità di aggregazione, trova nel territorio scaligero terreno fertile, visto che quella veronese è la più numerosa comunità di giocatori si S- cianco, in Italia e una delle più importanti in Europa. Dopo la tappa del 2 aprile a Bussolengo, il Campionato di S-cianco proseguirà con il seguente calendario: