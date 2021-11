A Verona i campionati italiani esordienti di pesistica olimpica con la campionessa Bordignon

Dal 5 al 7 novembre Verona sarà la capitale italiana della Pesistica Giovanile. Dopo due anni di stop causa pandemia, lo sport torna accessibile al pubblico e la città scaligera è pronta ad ospitare due importanti eventi del grande mondo della pesistica italiana. Si tratta del Convegno Internazionale "Cosa significa allenare i giovani oggi", in programma venerdì 5 novembre alla Gran Guardia, e dei Campionati Italiani Esordienti di Pesistica Olimpia, che si si svolgeranno al centro sportivo della Fondazione Bentegodi, sabato 6 e domenica 7 novembre.

Gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Bentegodi 1868 Verona e dalla Federpesistica Nazionale e Regionale, con il patrocinio della Regione del Veneto, del CONI Regionale Veneto, della Provincia di Verona, del Comune di Verona Assessorato allo Sport, dell'Ufficio Scolastico provinciale di Verona, che in merito ha emanato apposita circolare informativa e con il sostegno di AGSM-AIM.

Programma eventi

Venerdì 5 novembre, dalle 9 alle 13, nella sala Convegni alla Gran Guardia, con ingresso libero, Convegno internazionale “Cosa significa allenare i giovani oggi”. Nessun obbligo di prenotazione, capienza fino a 250 posti con accesso autorizzato solo con Green Pass.

Interverranno: dr. Giuseppe Coratella - IT Lecturer all’Università degli Studi di Milano, su “La forza nei giovani: da problema a necessità”; dr. Alexandre Padure - Membro dell'Esecutivo della EWF - Federazione Pesistica Europea, su “Una esperienza nei processi di selezione nei giovani pesisti in Romania”. Ancora, il dr. Antonio Urso - Presidente nazionale FIPE - Federazione Italiana Pesistica, su “Cosa significa allenare i giovani oggi”.

Presente al Convegno anche l'atleta pesista azzurra Giorgia Bordignon, vice campionessa olimpica e medaglia d'argento a Tokyo 2020, che racconterà la sua splendida avventura olimpica e che riceverà uno speciale riconoscimento dal Comune di Verona.

Il Presidente Nazionale FIPE Urso presenterà inoltre la sua ultima pubblicazione "Allenare la Forza nei Giovani", realizzata in collaborazione con Pasquale Bellorio e Francesco Riccardo.

Sabato 6, dalle ore 8 alle 20, e domenica 7 novembre, dalle ore 8 alle 15, ad animare il fine settimana sportivo veronese saranno i Campionati Italiani Esordienti di Pesistica Olimpia. L’appuntamento, con i migliori pesisti italiani esordienti under 13 e 15, è al Centro Sportivo Bentegodi, in via Trainotti 5. Ingresso libero per tutti, con Green Pass.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore allo Sport Filippo Rando, insieme al presidente della Fondazione Bentegodi Cristiano Tabarini. Erano presenti anche il direttore generale Stefano Stanzial, il presidente Coni Regionale Veneto Dino Ponchio, il presidente Comitato Regionale Veneto Pesistica Andrea Missiaglia, il consigliere federale Federpesistica Claudio Toninel, la coordinatrice dell’Ufficio Scolastico per l'Educazione Fisica e Sportiva del Provveditorato agli Studi di Verona Silvana Soraci e il consigliere di amministrazione Agsm Aim Francesca Vanzo.

«Verona torna ancora una volta al centro di eventi sportivi di primissimo rilievo – ha detto Rando – ospitando due importanti appuntamenti del mondo della pesistica italiana. Disciplina che nella nostra città vanta una forte tradizione e numerosi successi. Sarà questa l’occasione per vedere, durante tutto il fine settimana del 6 e 7 novembre, gli esordienti di oggi nonché i futuri campioni».

