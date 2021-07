Cammina, scopri, degusta: a Caprino Veronese tre camminate guidate

Grazie all’;amministrazione comunale di Caprino Veronese e alla collaborazione consolidatasi negli ultimi anni, l’associazione Marchio del Baldo in occasione della 268esima edizione della Fiera Montebaldina propone 3 gustose escursioni guidate, alla scoperta delle frazioni di Caprino, alle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali e alle realta? produttive artigianali tipiche. Nell’ottica di valorizzazione del territorio di Caprino in chiave eno-turistica, ora piu? che mai con attenzione alla sicurezza di tutti, l’associazione offre 3 proposte di quello che si definisce turismo lento esperienziale.

Il 30 e 31 luglio e il 1 agosto nel tardo pomeriggio le guide di Equipenatura e di Baldofestival condurranno tre camminate tra le frazioni di Caprino Veronese: le iscrizioni sono gestite in prevendita dallo Iat di Caprino Veronese, presso Palazzo Carlotti. Vuoi scoprire i segreti delle api e del miele? Ammirare le fioriture di un giardino favoloso, degustare vini e prodotti artigianali? Camminare alla scoperta della storia e delle bellezze paesaggistiche sulle colline ai piedi del monte Baldo? Fare un picnic tra i vigneti biologici al tramonto? Ogni serata ha un suo particolare percorso e ti aprira? le porte di laboratori, ville e cantine.

La presidente dell’associazione Natascia Lorenzi dichiara: “Sono contenta e orgogliosa della coesione tra le attivita? associate che, anche in questo momento difficile e che ci ha messo a dura prova, sono riuscite a trovare il modo di aprirsi al pubblico, con tutte gli accorgimenti e le condizioni per garantire la sicurezza, ma anche e soprattutto per offrire la possibilita? a residenti e turisti di godersi una serata tra le nostre colline, per una camminata nella natura, degustando i prodotti tipici locali.”

Per tutte le informazioni, condizioni e costi di partecipazione: PREVENDITA PRESSO UFFICIO IAT DI CAPRINO V.se mar-dom dalle 9.30 alle 15.30 - TEL. 045 6209955.

ASSOCIAZIONE MARCHIO DEL BALDO - L’Associazione “Marchio del Baldo” nasce il 25 giugno del 2015 ed e? costituita da aziende e associazioni del territorio, concessionari del marchio, rilasciato dall’Unione Montana Baldo-Garda, che hanno voluto intraprendere un percorso di valorizzazione turistica e culturale dei prodotti e attivita? ad esso legati. Ad oggi conta 30 associati, suddivisi tra settore produttivo, commerciale e dell’associazionismo culturale e sportivo. Il Consiglio Direttivo, e? rappresentato da Natascia Lorenzi, Presidente dell’Associazione, che sottolinea: “Le realta? associate sono espressione del territorio del Baldo, dalle produzioni locali come formaggi, salumi, pane, pasta, miele, confetture, vino, birra artigianale, ortaggi, tartufo sino ai servizi e alle attivita? commerciali, di accoglienza e di turismo ambientale e sportivo e alle associazioni culturali. Un’azione unica e congiunta per una rivalutazione del territorio del Baldo, per valorizzarne i prodotti, le attivita? e le tradizioni che lo caratterizzano.”

