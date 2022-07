Camminata alla scoperta delle Mura di Verona

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, prevede, nella giornata di domenica, a partire dalle ore 18, una passeggiata alla scoperta delle mura della città, che da Porta Vescovo arriva alla Batteria di Scarpa. Si tratta di un itinerario culturale e paesaggistico, con l’accompagnamento delle guide esperte dell’associazione La Raganella, per la parte naturalistica, ed Ettore Napione, responsabile della conservazione e valorizzazione sito Unesco e Cinta Muraria, per la parte storica. Il ritrovo è in piazzetta Santa Toscana alle ore 17.30. Al termine della passeggiata è previsto un piccolo rinfresco.

Dopo il primo appuntamento del maggio scorso, con una giornata dedicata alla biodiversità, proseguono così le iniziative del progetto “Habitat - In cammino tra città e paesaggio: percorsi di cittadinanza attiva, dalla conoscenza consapevole alla cura partecipata del capitale culturale”. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio veronese, facendo scoprire ed amare a cittadini e turisti le bellezze storico-architettoniche della città.

Prenotazioni entro il 23 luglio sul sito https://naturazioni.comune. verona.it nella sezione eventi.