Al Teatro Stimate di Verona "Camminando sotto il filo: spettacolo di marionette, kabaret comico- acrobatico"

Il 28 novembre 2021 Teatro Stimate Verona La Botte e il Cilindro presenta Camminando sotto il filo spettacolo di marionette, kabaret comico-acrobatico, per un pubblico di tutte le età. In Camminando sotto a un filo il pubblico avrà l’occasione di scoprire le grandi potenzialità della marionetta a filo, affascinante mezzo espressivo nell’ambito del teatro di figura, così vicino all’essere umano da far quasi dimenticare che nasce da un pezzo di legno.

La musica è parte integrante dello spettacolo, fatto soprattutto di gesto, movimento e ritmo, elementi che contribuiscono a suscitare nello spettatore emozione, riflessione o divertimento. Lo spettacolo verrà presentato alle 16.30 al Teatro Stimate di Verona nell’ambito della rassegna Famiglie a teatro 2021/22 organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona.

Informazioni e contatti

Per maggiori informaizoni: https://www.fondazioneaida.it/evento/.