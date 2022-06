Venerazioni: al Teatro Romano il concerto di Camilla Faustino

Nuovo appuntamento con "Venerazioni", la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live, che in questa edizione si articolerà in cinque imperdibili appuntamenti per tributare il talento “di Venere” e le sue plurime manifestazioni d’ingegno.

CAMILLA FAUSTINO E TOQUINHO – 30 LUGLIO – VERONA

Un appuntamento immancabile quello che il 30 luglio vedrà salire sul palco del Teatro Romano di Verona una delle voci più belle della nuova musica popolare brasiliana. Protagonista degli ultimi Latin Grammy, Camilla Faustino ha conquistato il pubblico internazionale con il suo raffinato virtuosismo, corroborato dalla straordinaria collaborazione con Toquinho, che la accompagnerà a Verona per una delle date più esclusive sul suolo nazionale.

Tutto gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, e di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna.

