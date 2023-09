Call per giovani attori: studenti di Verona e provincia

BALDO PLAY 2023 - Fare l’attore in luoghi estremi del tuo territorio? Si con Baldo-GO e Casa Shakespeare.

CALL APERTA: studenti della Scuola secondaria di secondo grado. Compilare il proprio interesse su Evenbrite, si verrà contattati per mail per selezione, incontro e organizzazione del progetto. SCADENZA: 23 ottobre, si verrà contattati in seguito alla chiusura della call.



PRENOTAZIONE: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-call-for-student-724767187167.

Un’occasione di avvicinamento alle tematiche ambientali, anzi, al rapporto sostenibile col paesaggio montano, con il suo delicatissimo ecosistema, attraverso la percezione e la conoscenza che possono trarre i giovani, a cui, in particolare, il progetto è dedicato. Nel progetto, Casa Shakespeare si occuperà della realizzazione dell’attività Baldo Play, realizzando il laboratorio teatrale con i giovani studenti di Verona e provincia, la produzione del video in quota e occupandosi delle attività di diffusione dell’iniziativa attraverso la modalità in streaming e con l’uso di strumenti digitali avanzati.

I giovani diventano così non solo i protagonisti, ma gli occhi stessi attraverso i quali chi alla montagna si avvicina, variabilmente, con diffidenza o sufficienza, si possa avere una nuova, profonda conoscenza di un ambiente affascinante e misterioso, pieno di bellezza ma anche di difficoltà, letteralmente di asperità. Così, nella nostra idea, il plot della nostra futura azione scenica e audiovisiva, si basa sull’incontro fra chi sa, chi ha saggezza del luogo (una sorta di Lear, o meglio ancora di Prospero, delle montagne), resiliente e resistente, e chi invece è, senza magari esserne consapevole, non un semplice visitatore, ma l’erede di quella stessa saggezza.

Per questo durante il laboratorio di allestimento si effettueranno azioni sulla base di una scrittura scenica che costituisca il sentiero per la conoscenza della montagna: nelle 40 ore dedicate si procederà con lezioni in sede a Casa Shakespeare (Teatro Satiro OFF), per spostarsi, in dirittura d’arrivo, in montagna (Cima Telegrafo, Malga Vazzi) per le riprese audiovisive di azioni e parole, di dettagli che poi costituiranno il “film” del processo di conoscenza della montagna.