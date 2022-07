Calici di Stelle a Monteforte d'Alpone

Sabato 6 agosto in occasione di Calici di stelle la Pro Loco di Monteforte d'Alpone organizza un tour guidato di cinque cantine del territorio:

Ca rugate,

Le Battistelle,

Cornelia Tessari,

Nardello e

Gini.

Partenza dal piazzale dalle scuole elementari in via Dante, dove troverete un parcheggio a lato. Al primo turno verrete suddivisi in gruppi da 7 persone ed accompagnati verso la prima cantina. Al termine della degustazione, il minivan vi accompagnerà alla seconda e così via fino al ritorno al piazzale. Così anche per il secondo turno delle 14.

Per chi si vuole fermare alla sera Pro Loco propone paella valenciana anche d'asporto oltre ad altri sfiziosi piatti sempre in abbinamento ai vini precedentemente degustati. Dolce e caffè artigianali a cura di Dalla Gassa Caffè. Alle 21.30 ci sarà intrattenimento musicale con il gruppo live Dragonfly.

Link per l'iscrizione al tour: https://forms.gle/ofgcT9dEbKK5ZN4c7.