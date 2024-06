Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet inaugurano Calici di Jazz con un omaggio ai Beatles

Calici di Jazz, la rassegna estiva ideata dal Teatro Ristori di Verona, è pronta a fare tappa in alcune delle più affascinanti dimore veronesi del vino per degustare terroir pregiati e incontrare i protagonisti del jazz. La prima data, 6 giugno a Casa Sartori 1898 in Valpolicella, vedrà sotto gli speciali riflettori tra le vigne Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet impegnati in un omaggio alla musica rivoluzionaria dell’immortale complesso londinese dei The Beatles, intitolato “All You need is Love”. Un viaggio musicale che si ripeterà tutti i giovedì di giugno, per degustazioni wine&food e per vedere i grandi nomi del sound jazz esibirsi su un palco naturale sotto le stelle. Il format della serata, con inizio alle 19:30, prevede proposte di eccellenze vitivinicole, scelte da ognuna delle cantine ospitanti, accompagnate da un vario menù di stuzzicherie e, a seguire, il concerto. Il servizio catering sarà realizzato in collaborazione con A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) sezione di Verona e il personale dell’osteria sociale Mangiabottoni. I biglietti disponibili online sul sito www.teatroristori.org



UN VIAGGIO JAZZ “IN LOVE” SULLE ORME DEI BEATLES. Nato da una traccia teatrale (lo spettacolo "Ho ucciso i Beatles”), l'album/concerto "All you need is love" si mantiene sulla linea di confine tra jazz, classica e pop grazie alla rilettura musicale dei Beatles da parte del Solis String Quartet che cerca e trova un mood sonoro e ritmico accattivante, fuori dall’ordinario. Sfiora quindi il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate da Sarah Jane Morris, la cui prepotente cifra personale esclude ogni possibilità di imitazione passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità. Solis String Quartet è una formazione che porta in scena i violini di Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio, la viola di Gerardo Morrone e Antonio Di Francia al violoncello, chitarra e per gli arrangiamenti.

CASA SARTORI 1898 LA PRIMA DIMORA DEL VINO PER CALICI DI JAZZ. La prima dimora iconica ad ospitare questo connubio esclusivo tra arte e convivialità sarà Casa Sartori 1898 a Negrar di Valpolicella. Lì, dove nel 1898, con l’acquisto del primo vigneto ebbe inizio la storia di una famiglia. I vini proposti in degustazione saranno Soave Spumante Arnea, Fira Rosato Rosso e il Valpolicella Classico “Brolo di Sotto”. In abbinamento, un menù di stuzzicherie assortite, in base ai prodotti di stagione che possa dare rilievo anche alle eccellenze gastronomiche del territorio veronese: quiches, torte salate, mini-sandwiches e primi piatti freddi. I protagonisti delle prossime date saranno Tony Esposito con “Le Origini” nel verde di Musella Winery (13 giugno), “Drumpet” di Fabrizio Bosso con Lorenzo Tucci tra le vigne delle Cantine Monteci (20 giugno) e infine Gegè Telesforo in “Big Mama Legacy” nei giardini di Villa Quaranta (27 giugno).

Info e biglietti

I biglietti del costo unico di 50 euro, comprensivi di degustazione e, a seguire, concerto, sono in vendita al Box Office di via Pallone e online nella sezione dedicata: https://www.teatroristori.org/calici-di-jazz-2024. In caso di maltempo, fatta eccezione per la data alla Cantina Monteci, degustazioni e concerti si svolgeranno all’interno del Teatro Ristori.

Casa Sartori / foto ufficio stampa Teatro Ristori