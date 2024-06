Calici di Jazz a Villa Quaranta con il travolgente GeGè Telesforo

Ultimo appuntamento con Calici di Jazz, rassegna estiva del Teatro Ristori di Verona, che ha già portato centinaia di appassionati nelle più affascinanti dimore del vino veronesi per ascoltare le stelle del jazz su speciali palcoscenici sotto le stelle. Un preludio di degustazioni e concerti dall’atmosfera indimenticabili. Dopo l’omaggio all’amore e ai Beatles, il tuffo negli anni ’70 con Tony Esposito, l’inedito duo Bosso e Tucci, protagonista della quarta data sarà il travolgente GeGè Telesforo. Il pluridecorato vocalist foggiano, polistrumentista, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore di numerosi programmi musicali, proporrà un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz–groovy fine anni Cinquanta. Con “Big Mama”, GeGè Telesforo vuole infatti celebrare il music club romano più attivo e amato dai musicisti dalla fine degli anni Ottanta. Il format Calici di Jazz, con inizio alle 19:30, prevede proposte di eccellenze vitivinicole, scelte da ognuna delle cantine ospitanti, accompagnate da un vario menù di stuzzicherie e, a seguire, il concerto. Il servizio catering viene realizzato in collaborazione con A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) sezione di Verona e il personale dell’osteria sociale Mangiabottoni. I biglietti disponibili online sul sito www.teatroristori.org.

BIG MAMA LEGACY, PERSONALE TRIBUTO DI TELESFORO AL JAZZ. “Big Mama Legacy” è il nuovo album di GeGè Telesforo (nome d'arte di Eugenio Roberto Antonio Telesforo), quindicesimo progetto discografico di colui che ha saputo trasformare l’intramontabile sound jazz in una missione. Per l’artista l’amore verso la black music ha radici lontane e nel tempo lo ha forgiato come vocalist, polistrumentista e produttore discografico, ma anche giornalista, autore, conduttore radiotelevisivo e ambasciatore UNICEF. Da oltre 40 anni Gegè immagina e realizza dischi, spettacoli, concerti e trasmissioni capaci di raccontare tutte le sfumature del jazz, con semplicità, empatia e sconfinata passione. “Big Mama Legacy” è il suo tributo al blues in chiave contemporanea in cui fonde gli ascolti di ieri con le intuizioni di oggi, l’esperienza maturata sui palchi di tutto il mondo agli anni di instancabile ricerca. Dieci brani intrisi di blues, groove, afrobeat, con intensi momenti di improvvisazione. Con Big Mama Legacy, disponibile anche in vinile, GeGè Telesforo celebra contemporaneamente il proprio background musicale e il “Big Mama”, il live club romano più attivo e amato dai musicisti dal 1984 fino alla recente definitiva chiusura. Sul palco con GeGè Telesforo (vocals & percussions) Matteo Cutello (trumpet), Giovanni Cutello (sax alto), Christian Mascetta (guitars), Vittorio Solimene (organ & keys) e Michele Santoleri (drums).

Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA, dimora seicentesca, è tra le più incantevoli ville della Valpolicella Classica. Uno degli storici wine resort della Valpolicella alle porte di Verona e vicino al Lago di Garda. Il complesso architettonico di 20.000 mq comprende un Hotel 4 stelle con camere arredate in stile classico, il Ristorante Borgo Antico, la Villa padronale, la più moderna Bottega del Gusto, la suggestiva ed intima Cantina in Villa, la Chiesetta in stile romanico, il Parco secolare, le piscine indoor e outdoor con acque termali, la SPA ed il Centro Congressi ed eventi. I vini proposti in degustazione saranno Tommasi Le Fornaci Lugana doc 2023, Tommasi Rafaèl Valpolicella Classico Superiore doc 2021, Tommasi Amarone della Valpolicella Classico docg 2019. In abbinamento, un menù di stuzzicherie assortite, in base ai prodotti di stagione che possa dare rilievo anche alle eccellenze gastronomiche del territorio veronese: quiches, torte salate, mini-sandwiches e primi piatti freddi.

I biglietti del costo unico di 50 euro, comprensivi di degustazione e, a seguire, concerto, sono in vendita al Box Office di via Pallone e online nella sezione dedicata: https://www.teatroristori.org/calici-di-jazz-2024

Villa Quaranta / foto ufficio stampa Teatro Ristori