Tornano gli appuntamenti enogastronomici. A Legnago va in scena dal 7 al 9 ottobre 2022 la 16esima edizione del "Cacio & Pepe vs Carbonara Festival", il grande format itinerante dedicato alla cucina romana, per un lungo weekend di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Garibaldi.

Ingresso libero.

ORARI DI APERTURA: Venerdì dalle ore 18 | Sabato e domenica dalle ore 11 (orario continuato a pranzo e a cena).

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/vivilegnagoofficialpage.