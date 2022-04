Caccia alle uova di Pasqua tra i tulipani del magnifico Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio

Un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli nel ricco calendario di eventi del Parco Giardino Sigurtà, per festeggiare insieme la Pasqua: sabato 16 aprile 2022 dalle ore 10 i bambini si cimenteranno in una divertente caccia alle…uova! Sarà delimitata un’area del Parco in cui i più piccoli potranno divertirsi e cercare in un tempo stabilito quante più uova possibili. Ad ogni uovo trovato corrisponderà un cioccolatino dato in omaggio. Inoltre, chi troverà l'uovo d'oro, riceverà un bellissimo regalo.

In questo evento troverete anche i deliziosi cioccolatini prodotti da Socado S.r.l., storica azienda italiana che lavora il cioccolato dagli anni '70. Sarà una giornata entusiasmante che avrà come scenografia oltre un milione di coloratissimi tulipani, protagonisti con giacinti, muscari e narcisi di Tulipanomania, la più importante fioritura di tulipani in Italia e la seconda a livello europeo.

Non è necessaria la prenotazione per partecipare all'evento e le sessioni di gioco si terranno dalle 10 alle 17 (con pausa dalle 13 alle 14), offrendo così la possibilità ai giovani giocatori di partecipare nel momento desiderato.

Informazioni e contatti

L’evento sarà gratuito, previo pagamento del biglietto di entrata al Giardino.

