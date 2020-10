La Quarta Circoscrizione in collaborazione con AICS Verona e il contributo di AMIA presenta "C'era una volta", giornata dedicata ai giochi di strada e giochi da tavolo rivolta ad un pubblico adulto e ai bambini con tornei e dimostrazioni di giochi da tavolo. Verrà allestita una mostra fotografica con foto dei fratelli Alinari di giochi in Italia e in Europa.

Scopo dell'iniziativa è quello di promuovere la valorizzazione e la salvaguardia delle comunità di gioco tradizionale così come la cultura popolare avvicinando i quartieri, e non solo il centro storico, e permettendo così ai bambini e ai residenti nel territorio della Quarta Circoscrizione il recupero delle tradizioni antiche.

Sarà possibile provare tutti i giochi gratuitamente e si potrà, inoltre, partecipare ad una visita guidata del Forte con inizio alle ore 15 a cura dell'Associazione Nazionale Artiglieri sezione di Santa Lucia che da anni conduce un'attività di recupero e ricerca delle aree e dei monumenti austriaci siti nella nostra città e provincia.

Informazioni e contatti

Ufficio del Centro Culturale "6 Maggio 1848"

via Mantovana 66 - Santa Lucia

Tel. 045 954784

Dove: Forte Gisella - Via Mantovana 117 - Verona.

Quando: Domenica 11 ottobre 2020 dalle ore 10 alle ore 17.