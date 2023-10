"C’era due volte un cuore" in scena a Verona

Il 23 dicembre la rassegna teatrale UNLOCKED di Casa Shakespeare ospita al Teatro Satiro OFF: “C’era due volte il cuore” di TIB Teatro da Belluno alle ore 19.30. La terza edizione della rassegna del Teatro Ospitato si articola in due percorsi: REVISIONE DEL MITO E MYSTERIOUS, IL TEATRO DEI MISTERI.

«La revisione della fiaba in chiave misteriosa conclude la rassegna dedicandosi ai bambini e le famiglie l’appuntamento col mistero, o anche in questo caso con la spiegazione delle spiegazioni, con la delicatezza e la magia di un tempo che si sospende per tutti, sarà con Tib Teatro di Belluno e per la regia di Daniela Nicosia. Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia, e immaginano il mondo che sarà, creandolo sotto gli occhi degli spettatori. Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia… e immaginano il mondo che sarà … Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura improvvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una barca, dalla quale lasciarsi trasportare; una valigia da cui gemmano rose e farfalle… Elementi naturali fortemente evocativi, forme riconoscibili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario e – insieme all’armonico elemento pittorico dato dal graduale ingresso del colore, alle musiche dolcissime di Jacques Brel e Charles Trenet – incantano i piccoli, mentre emozionano i grandi. Piccole magie, nell’attesa della meraviglia, della bellezza che verrà. Sì, verrà!».

CREDITI:

Regia – Daniela Nicosia

Scene – Marcello Chiarenza

Con – Susanna Cro e Labros Mangheras

Costumi – Giorgio Tollot

Voce narrante – Maria Sole Barito

Disegno Luci e Suono – Paolo Pellicciari

Luci e Suono – Francesco Manzoni

Dramaturga – Susanna Cro

Assistente alla regia – Isabella de Biasi

Produzione TIB TEATRO

INFORMAZIONI: info@casashakespeare.it

PRENOTAZIONI VELOCI SU WHATSAPP: https://linktr.ee/teatrosatirooff

BIGLIETTERIA ONLINE: https://www.vivaticket.com/it/ticket/c-era-due-volte-un-cuore/217244

ABBONAMENTO UNLOCKED 2023 (disponibile fino al 21.10): https://casashakespeare.it/rassegna-teatrale-unlocked-2023/

Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2023 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417.