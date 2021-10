Musica, piatti tipici e cinque "Horror House" per la festa "We love Halloween - Bussolengo"

Divertimento, musica e ottimi piatti della tradizione: il programma delle manifestazioni che si terranno a Bussolengo promette un autunno ricco e vivace. Si parte dal 28 ottobre al 1 novembre con la prima edizione di "We love Halloween - Bussolengo", che si terrà in Piazzale Vittorio Veneto. Cinque giorni imperdibili immersi nello spirito di una delle feste più amate dai giovani.

Una grande tensostruttura ospiterà stand di cucina bavarese, piatti tipici e ottime birre dell'Oktoberfest che faranno da cornice per l'attrazione centrale dell'evento, naturalmente in pieno stile Halloween. Saranno attive ben cinque Horror House realizzate dagli specialisti di Phobos Group. Cinque percorsi per immergersi nell'atmosfera della notte più spaventosa dell'anno con animazione, performer e figuranti in costume per un'esperienza horror sorprendente.

Oltre all'animazione pensata per bambini e ragazzi di tutte le età, sarà allestito un photo corner per scattare un'originale foto ricordo in compagnia del cast. Inoltre tutte le sere saranno accompagnate dalla musica di Dj Krime e animazione a tema. La notte del 31 ottobre sarà la volta dei NOVEL live band. La stessa sera verrà inoltre offerta la cioccolata calda a tutti i bambini dalle ore 18 alle 19.30. Per la zona food l'ingresso sarà libero senza prenotazione.

Informazioni e contatti

I biglietti per accedere alle Horror House sono acquistabili anche online su www.welovehalloween.it.

