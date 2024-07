A Bussolengo torna "Profumo di pesca: cenando in De Gasperi"

Sabato 27 luglio, dalle 20, torna uno degli appuntamenti più attesi a Bussolengo: "Profumo di pesca: cenando in De Gasperi". La suggestiva cena sotto le stelle con una lunga tavolata che per la seconda volta si terrà in Via De Gasperi, durante la quale i partecipanti potranno assaggiare le specialità di un menù tutto a base di pesca locale, dall’antipasto al dolce.

Tra i piatti serviti si potrà degustare il risotto pesche granella di mandorle e menta, la scottata di manzo con salsa di liquirizia e pesca e un dessert, ovviamente, a base del frutto protagonista della cena.

Ad accompagnare la musica del duo di violini “Note dal vivo”.

I posti per la cena sono limitati: i biglietti, fino ad esaurimento, si possono acquistare online sul sito di gardavoyager.com cercando “Profumo di Pesca: Cenando in via De Gasperi” oppure al Cafè 110 in Piazza 26 Aprile o presso la tabaccheria Castioni presso le Porte dell’Adige.

Il prezzo è di trenta euro per gli adulti, quindici euro per i ragazzi fino a 12 anni.