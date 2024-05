Artisti di strada e tanto divertimento con il Buskers Park al Giardino Sigurtà

Domenica 19 maggio 2024 l’energia e la fantasia degli artisti di strada ritorneranno al Parco Giardino Sigurtà: Buskers Park è l’evento più entusiasmante del calendario manifestazioni del Parco, oasi verde premiata a livello mondiale. Grandi e piccoli si divertiranno con performance che scandiranno la giornata in differenti punti dei 600.000 metri quadrati di uno dei parchi più visitati d’Europa. In queste settimane si ammira la fioritura di migliaia di rose in diversi punti del Parco e sul celebre Viale delle Rose, oltre a scenografiche peonie, alle iris gialle bianche e viola e le prime delicate ninfee nei Giardini Acquatici.

Durante la giornata, un mago divertirà grandi e piccoli con palloncini e tanta fantasia, mentre i trampolieri dall'alto allieteranno il pubblico con show di magia ed equilibrismo. Tra gli artisti, una contorsionista proporrà numeri della tradizione circense e giocolieri mostreranno la loro arte in uno spettacolo ricco di colpi di scena e con esibizioni di giocoleria comica creati con ... lentezza!

Arriveranno poi due giullari incredibili che susciteranno allegria con una magica danza delle sfere, lasciando il pubblico senza parole; invece, voleranno leggere tra la Natura del Parco le bolle giganti di sapone in uno show dedicato agli intenditori di sogni! Tutti poi con il naso all'insù per un pianoforte volante: questo elegante strumento bianco e a coda sarà sollevato da palloncini a 4 metri di altezza e una pianista diletterà il pubblico con melodie, circondati da una cornice naturale unica.

Ma gli spettacoli in aria non finiscono qui: direttamente dalla trasmissione televisiva Italia's Got Talent arriverà una danzatrice aerea che farà fantastiche evoluzioni attraverso il linguaggio del corpo, mentre un funambolo proporrà uno spettacolo di teatro di strada con elementi di funambolismo e giocoleria su filo teso, sorprendendo gli spettatori.

Informazioni e contatti

Biglietti già disponibili on line (https://ticket.sigurta.it/biglietti) e in loco il giorno stesso della manifestazione. NON è necessaria la prenotazione. Scoprite l’edizione 2023 di Buskers Park.

L’organizzatore si riserva di poter modificare, spostare o annullare Buskers Park per ragioni meteo, per causa di forza maggiore o per rispetto di disposizioni normative di carattere nazionale e/o locale disposte anche nell'immediatezza dell’evento.

Il Parco Giardino Sigurtà è aperto tutti i giorni fino al 10 novembre ed è un tesoro verde che accoglie favolose fioriture stagionali, un magnifico Labirinto, tappeti erbosi sconfinati e innumerevoli punti di interesse storico e culturale. Vicino alle città di Verona e Mantova, dista solo 8 km dal Lago di Benaco e si estende su due colline moreniche. Tanti gli eventi gratuiti per tutta la famiglia: https://www.sigurta.it/tutti-gli-eventi.