Arriva a Verona la "Burlesque Parade"

Cos'è Burlesque Parade? Un progetto fotografico itinerante che unisce la bellezza delle città italiane, meraviglie a cielo aperto, a quella delle performer di burlesque, donne che sanno vivere la loro femminilità a 360 gradi, facendo di questa una forma di vita indispensabile. L'obiettivo di Burlesque Parade è quello di rendere omaggio alle dive e artiste della Golden Age riportando l’estetica hollywoodiana, ricca di charme e unicità, ai giorni nostri. Lo show ha trovato un nuovo scenario!

Perché Burlesque Parade?: «Perché l'arte dello spettacolo e l'intrattenimento ha sofferto la chiusura e la incomprensione da parte della società già da prima della pandemia. Gli artisti in Italia, come in altri paesi, devono uscire per strada e fare conoscere alla città che ci sono e possono offrire molto alla cittadinanza. Non ho mai concepito uno spettacolo come collegato unicamente ad un palcoscenico. L'artista vive la sua arte in qualunque momento e in qualunque posto», afferma Racy Ros, mente creativa del progetto.

Burlesque Parade si è svolta per la prima volta a Venezia. La seconda tappa si è tenuta a Ferrara domenica 20 settembre e l'ultima tappa 2020, prima del freddo invernale, si terrà a Verona domenica 18 ottobre in cui parteciperanno Jiminy Cricket, Crystal Noir, Fe godiva, Rock'n'Doll e Mia Manson. La pausa della giornata si svolgerà presso Hosteria 17, di fronte al maestoso Castel Vecchio. Per il 2021 alcune delle città in programma sono Firenze, Bergamo e Trieste.

Informazioni e contatti

Per info: burlesqueparadeitaly@gmail.com

Evento Facebook