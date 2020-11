Il gioiellino cinematografico "Burning - L'amore brucia" disponibile in streaming gratis

Nuovo appuntamento con il cinema coreano, proposto dall’Istituto Culturale Coreano di Roma: è la volta di “Burning - L'amore brucia”. La pellicola cinematografica di Chang-Dong Lee, che ha rappresentato la Corea del Sud ai premi Oscar 2019 nella categoria dedicata al miglior film straniero, sarà trasmessa in streaming gratuitamente per tutti gli iscritti alla newsletter dell’Istituto Culturale. Il film sarà disponibile dalle ore 16 di venerdì 27 novembre alle ore 16 di sabato 28 novembre per tutti coloro che faranno richiesta di iscrizione, inviando una mail a cinemacoreano.icc@gmail.com entro le ore 22 di venerdì 27 novembre.

Burning - film

A partire da maggio 2020, per fronteggiare l’emergenza Covid anche sul piano culturale, ogni mese l’Istituto offre gratuitamente un capolavoro del cinema coreano. Novembre è dedicato a “Burning”, film dotato di una carica ipnotica e di un’area riflessiva e misteriosa che ha colpito l’opinione di pubblico e critica. La pellicola racconta di Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie, che incontra casualmente l’amica d’infanzia Haemi facendo una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un viaggio in Africa, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Jongsu accetta, ma quando Haemi ritorna non è più da sola: ha conosciuto Ben, tanto ricco quanto misterioso, che lentamente mette in crisi la loro fragile e delicata amicizia.

Lo streaming di questo capolavoro cinematografico rientra nelle numerose iniziative online che l’Istituto Culturale Coreano ha realizzato per promuovere la penisola coreana in Italia. Oltre alla recente Korea Week, il pubblico ha potuto assistere virtualmente a mostre, spettacoli, eventi musicali e corsi di cucina tradizionale.

Informazioni e contatti

Dal 27 novembre sarà possibile la visione della pellicola coreana “Burning – L’amore brucia”. Per iscrivervi alla newsletter è sufficiente inviare una mail a cinemacoreano.icc@gmail.com.