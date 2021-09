Il burattino di Dante arriva al Saval per lo spettacolo teatrale itinerante

Dante in versione burattino gigante arriva al Saval. L'appuntamento con lo spettacolo teatrale di strada è per martedì 8 settembre alle 18.30 in via Marin Faliero, nell'area verde a fianco del supermercato, con ingresso gratuito.

È da metà luglio che il burattino alto 4 metri attraversa tutti i quartieri per far rivivere in modo originale le atmosfere della Divina Commedia. Dal parco Santa Teresa in Borgo Roma ai giardini Nani a Veronetta, da Quinto passando per Porto San Pancrazio, l'arrivo del Sommo Poeta e della sua banda non è passato inosservato.

Ora tocca al Saval ospitare l'Alighieri che, animato dall’interno da un figurante, sarà al centro di una rappresentazione coinvolgente eseguita dall’associazione culturale Nuova Acropoli Verona Odv. Il progetto è promosso dal Comune attraverso gli assessorati al Decentramento e ai Rapporti Unesco, con l'obiettivo di allargare il più possibile le iniziative legate al settimo centenario dantesco.

Quella in programma al Saval è la penultima tappa del tour attraverso le otto Circoscrizioni cittadine. "Dante tra Noi" si concluderà il 22 settembre alle 18 al campo Giochi in via Carisio a Santa Lucia (4° Circoscrizione).

Per informazioni: tel. 380 7689599 – verona@nuovaacropoli.it – verona.nuovaacropoli.it.

