"La Buona Novella" di De Andrè al Mura Festival con l'Orchestra Machiavelli

La rassegna musicale di Orchestra Machiavelli con la partecipazione del Quartetto Maffei, la Bottega Tartiniana e i Giovani Archi Veneti riparte finalmente dopo 14 mesi di chiusura. La Rassegna in corso dal 22 maggio, nel chiostro di San Luca a Verona, fa una tappa anche al Mura Festival. Venerdì 11 giugno dalle ore 21.15 l'Ensemble Machiavelli torna con La Buona Novella di Fabrizio De Andrè al Mura Festival nella suggestiva cornice dei Bastioni di San Zeno nella rassegna Bastioni in Scena La bellissima voce di Andrea Filippi ci trasporta nel mondo di De Andrè grazie agli arrangiamenti di Stefano Soardo.

La Buona Novella. Oratorio Laico in due atti dall'album di F. de André. Trascrizione per voci archi e continuo La rassegna musicale di Orchestra Machiavelli realizzata in collaborazione Centro Universitario Padovano e con la partecipazione del Quartetto Maffei, la Bottega Tartiniana e i Giovani Archi Veneti riparte finalmente dopo 14 mesi di chiusura.

Di Stefano Soardo. Ensemble dell’Orchestra Machiavelli alla voce Andrea Filippi e Stefano Soardo continuo e concertazione.

L’album “La Buona Novella” di Fabrizio de André si situa in continuità con l’amore che il cantautore nutre per la tradizione musicale del passato. L’idea di Stefano Soardo, compositore che ha curato questo arrangiamento, è perciò di riscriverla come un oratorio barocco, per voce, archi e basso continuo, nella tradizione che porta da Vivaldi a Bach ai grandi oratori classici viennesi e in linea con la curiosità per la contaminazione musicale che contraddistingue le produzioni di Orchestra Machiavelli.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto under 30: 10 euro. Persona con disabilità: ingresso gratuito, accompagnatore biglietto ridotto e saranno acquistabili direttamente a questo link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/events/la-buona-novella/ oppure la sera dell'evento a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Il concerto si terrà presso il Bastione San Zeno, in Circonvallazione Maroncelli. In caso di pioggia il concerto si terrà nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli, in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

L’Orchestra Machiavelli

Nata nel 2015 a Verona è un’orchestra da camera formata da musicisti professionisti under 35 provenienti da tutto il Veneto, con diplomi in alta formazione musicale in grado di raggiungere elevati livelli di performance. Ha una Direzione Artistica capace di valorizzare al meglio la musica colta, ma anche di contaminarla con altri generi musicali; da questo connubio nascono produzioni originali d’avanguardia, fatte di incontri tra i grandi Maestri della classica e brani rock, folk, pop. Orchestra Machiavelli è un’ensemble che collabora sia con musicisti emergenti sia con artisti affermati sulla scena nazionale ed internazionale. Tra i nomi con cui ha collaborato citiamo Richard Soltzman, Min Chung, Morgan, Jesse Davis, Davide De Ascaniis, Andrea Battistoni, Mimmo De’ Tullio, Whitfield Crane.

Informazioni e contatti

La rassegna completa a questo link: t.ly/3gCJ. Prima, dopo e durante tutti gli evento sarà mantenuto un preciso protocollo per garantire la sicurezza del pubblico seguendo le normative vigenti in materia di Covid-19.

