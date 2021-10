"Buon viaggio", spettacolo di clownerie per bambini al Teatro Stimate

Spettacolo di clownerie per bambini da 3 a 8 anni. Il 17 ottobre Teatro Stimate per Famiglie a Teatro. "Buon viaggio" è uno spettacolo tenero, ironico, divertente ed emozionante che arriva dritto al cuore di grandi e piccini, è un sogno ad occhi aperti su alcuni momenti del vivere quotidiano.

In “Buon Viaggio” non ci sono parole, solo suoni inarticolati, ma il linguaggio è tra i più comunicativi: è quello dell’espressività del corpo, dell’azione e della clownerie che intrecciandosi tra loro rendono in perfetto equilibrio i vari stati d’animo umani.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazioneaida.it/evento/buon-viaggio.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...