"Buon Natale da Ippogrifo"

Un grazie ai followers e a chi ha preso parte alle molte iniziative proposte nel 2023 dalle Guide Ippogrifo. Un grazie a chi partecipa spesso e a chi ha partecipato una sola volta, perché magari di passaggio da Verona e ci aveva "scoperto". Per farci gli auguri e per farvi un piccolo dono di Natale vi offriamo la visita guidata gratuita alla mostra dei Presepi che si svolge in Sala Birolli a Verona. Nell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe vivente andremo a scoprire perché San Francesco ha allestito la prima natività, che cosa sono i diorami, qual è la tradizione presepistica nei diversi Paesi nel mondo e ammireremo il talento di abilissimi presepisti. E, chissà, potreste anche aggiudicarvi un presepio in premio. Per i bimbi che parteciperanno ci sarà un simpatico omaggio da colorare.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Per partecipare gratuitamente inviate un messaggio whatsapp 339 8717091 oppure mail info@infoverona.it 22 dicembre ore 16.30. Davanti a Sala Birolli in Via Macello, 17